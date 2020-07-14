В Симферополе полуторачасовой ливень дал половину месячной нормы осадков

14 Июль 2020 2020-07-14T11:31:43+03:00

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В крымской столице 13 июля выпала половина месячной нормы осадков.

- Сильный дождь прошел в Симферополе, выпало 28 миллиметров осадков – половина месячной нормы, - сообщила КП-Крым заместитель начальника крымского гидрометцентра Вероника Шенгелай.

Напомним, из-за холодного атмосферного фронта 14 июля крымчанам стоит ждать кратковременных дождей с грозами и понижение температуры до 22-27 градусов. 15 июля столбик термометра покажет те же значения, но осадков не ожидается.

К концу рабочей недели погода придет в норму.

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ИСТОЧНИК KP.RU