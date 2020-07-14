За незаконную добычу креветки браконьеру грозит 5 лет тюрьмы
В Крыму за незаконный промысел креветки и рыбы пограничники задержали двух браконьеров.
Во время обыска у них нашли: черноморскую креветку, сарган, черноморскую атерину, рыбу-иглу, морского конька, хамсу и особые снасти-ловушки – вентери.
За нарушение правил деятельности во внутренних морских водах один из браконьеров выплатит штраф в размере 70 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по РК.
Против второго возбудили уголовное дело за незаконную добычу креветки и рыбы. Ему грозит до 5 лет лишения свободы и штраф миллион рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU