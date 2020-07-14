2020-07-14T12:52:37+03:00
Экономика

К 1 августа Минкурортов должно помочь легализовать все туристическое жилье Крыма

На следующий сезон проблемы «теневых» отелей быть не должно
Анна КИРИЕНКО
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Частный сектор приема туристов намерены легализовать до сезона-2021Частный сектор приема туристов намерены легализовать до сезона-2021Фото: Анна КИРИЕНКО
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До 1 августа Министерство курортов и туризма Крыма должно представить план действий по легализации всех объектов приема и размещения туристов. Его реализация начнется с сентября, поскольку во время курортного сезона никаких проверок проходить не должно.

- В тех сооружениях, которые построены как мини-гостиницы, надо дать людям возможность зарабатывать, но надо создать условия, при которых они спокойно могут выйти «из тени» и легально работать, - отметил глава Крыма Сергей Аксенов. - До 1 августа дать предложения по легализации объектов размещения, которые возведены на участках для индивидуального жилого строительства.

Свой план действий Минкурортов должно согласовать с федеральным центром и рассчитывать на его реализацию с сентября. До тех пор чиновники от туризма вместе с главами администраций должны ногами пройти все побережье и установить объекты, которые используются как гостиницы.

- Не надо контрольных мероприятий проводить, сейчас сезон, пусть зарабатывают, - указал Аксенов. - Сегодня кризис, поэтому ситуация тяжелая. Однако всем нужно помнить, что Крым может развиваться только тогда, когда есть налогоплательщики. А с органов власти - создание благоприятного климата для ведения бизнеса. Все должно быть честно в две стороны.

По словам главы Крыма, к следующему сезону проблемы нелегального сектора приема туристов «не должно быть в повестке дня».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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