К 1 августа Минкурортов должно помочь легализовать все туристическое жилье Крыма
До 1 августа Министерство курортов и туризма Крыма должно представить план действий по легализации всех объектов приема и размещения туристов. Его реализация начнется с сентября, поскольку во время курортного сезона никаких проверок проходить не должно.
- В тех сооружениях, которые построены как мини-гостиницы, надо дать людям возможность зарабатывать, но надо создать условия, при которых они спокойно могут выйти «из тени» и легально работать, - отметил глава Крыма Сергей Аксенов. - До 1 августа дать предложения по легализации объектов размещения, которые возведены на участках для индивидуального жилого строительства.
Свой план действий Минкурортов должно согласовать с федеральным центром и рассчитывать на его реализацию с сентября. До тех пор чиновники от туризма вместе с главами администраций должны ногами пройти все побережье и установить объекты, которые используются как гостиницы.
- Не надо контрольных мероприятий проводить, сейчас сезон, пусть зарабатывают, - указал Аксенов. - Сегодня кризис, поэтому ситуация тяжелая. Однако всем нужно помнить, что Крым может развиваться только тогда, когда есть налогоплательщики. А с органов власти - создание благоприятного климата для ведения бизнеса. Все должно быть честно в две стороны.
По словам главы Крыма, к следующему сезону проблемы нелегального сектора приема туристов «не должно быть в повестке дня».
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ИСТОЧНИК KP.RU
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