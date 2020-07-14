2020-07-14T12:41:55+03:00
Общество

Нормальное явление: Крымчане сняли на видео смерч в Азовском море

Природное явление было замечено неподалеку от поселка Щелкино [видео]
Анастасия ГОНЧАРОВА
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Торнадо возник в Азовском море недалеко от Щелкино. Фото: скриншот из видео / Инцидент Крым|Симферополь|Севастополь ДТПТорнадо возник в Азовском море недалеко от Щелкино. Фото: скриншот из видео / Инцидент Крым|Симферополь|Севастополь ДТП
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В социальных сетях набирает популярность ролик со смерчем, который был замечен в Азовском море.

Видео опубликовали очевидцы 13 июля около 21.00. Вихрь возник в Азовском море недалеко от поселка Щелкино.

- Это нормальное явление для Азова. А так да, завораживающее зрелище, - комментирует один из пользователей запись.

Напомним, 13 июля полуторачасовой ливень в Симферополе дал половину месячной нормы осадков.

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Крымский смерч.Смерч в Щёлкино 13 июля попал на видео. Азовское море, Крым. Видео: Инцидент Крым|Симферополь|Севастополь ДТП / ВКонтакте! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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