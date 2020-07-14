Нормальное явление: Крымчане сняли на видео смерч в Азовском море
В социальных сетях набирает популярность ролик со смерчем, который был замечен в Азовском море.
Видео опубликовали очевидцы 13 июля около 21.00. Вихрь возник в Азовском море недалеко от поселка Щелкино.
- Это нормальное явление для Азова. А так да, завораживающее зрелище, - комментирует один из пользователей запись.
Напомним, 13 июля полуторачасовой ливень в Симферополе дал половину месячной нормы осадков.
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Крымский смерч.Смерч в Щёлкино 13 июля попал на видео. Азовское море, Крым. Видео: Инцидент Крым|Симферополь|Севастополь ДТП / ВКонтакте! другой источник
ИСТОЧНИК KP.RU