В Ялте бывшую начальницу почтамта посадят на 6 лет за кражу чужих денег
За восемь месяцев она украла из кассы 155 тысяч рублей
За хищение из кассы 155 тысяч рублей женщине грозит 6 лет тюрьмы.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:
За хищение 155 тысяч рублей из кассы бывшей начальнице почтового отделения Ялтинского почтамта грозит 6 лет тюрьмы.
Как сообщили в пресс-службе Следкома по РК и Севастополю, женщина с сентября 2019 по апрель 2020 года присваивала деньги, часть которых предназначалась для выплат людям.
Расследование уголовного дела завершили, материалы отправили в суд. Подозреваемой за хищение чужого имущества грозит 6 лет лишения свободы.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU