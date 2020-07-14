В Ялте бывшую начальницу почтамта посадят на 6 лет за кражу чужих денег

14 Июль 2020 2020-07-14T13:07:38+03:00

За хищение из кассы 155 тысяч рублей женщине грозит 6 лет тюрьмы. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

За восемь месяцев она украла из кассы 155 тысяч рублей

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За хищение 155 тысяч рублей из кассы бывшей начальнице почтового отделения Ялтинского почтамта грозит 6 лет тюрьмы.

Как сообщили в пресс-службе Следкома по РК и Севастополю, женщина с сентября 2019 по апрель 2020 года присваивала деньги, часть которых предназначалась для выплат людям.

Расследование уголовного дела завершили, материалы отправили в суд. Подозреваемой за хищение чужого имущества грозит 6 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU