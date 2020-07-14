В Ялте мужчина смог слезть с магнолии только с помощью спасателей
В Ялте мужчина залез на дерево, а обратно спуститься не смог - потребовалась помощь МЧС.
Информация о происшествии в службу спасения поступила 13 июля: на набережной курортного города мужчина самостоятельно забрался на магнолию.
Его сотрудники «КРЫМ-СПАС» нашли на высоте 4 метров. Зачем и как он туда залез - пострадавший сам не знает.
С дерева бедолагу сняли с помощью альпинистского снаряжения. В медпомощи он не нуждался, сообщает Крымское информационное агентство.
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ИСТОЧНИК KP.RU