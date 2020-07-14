В Ялте мужчина смог слезть с магнолии только с помощью спасателей

14 Июль 2020 2020-07-14T13:47:56+03:00

Мужчина не смог объяснить, как и зачем он забрался на магнолию. Фото: официальный сайт МЧС по РК.

Зачем турист забрался на высокое дерево, он объяснить не смог

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В Ялте мужчина залез на дерево, а обратно спуститься не смог - потребовалась помощь МЧС.

Информация о происшествии в службу спасения поступила 13 июля: на набережной курортного города мужчина самостоятельно забрался на магнолию.

Его сотрудники «КРЫМ-СПАС» нашли на высоте 4 метров. Зачем и как он туда залез - пострадавший сам не знает.

С дерева бедолагу сняли с помощью альпинистского снаряжения. В медпомощи он не нуждался, сообщает Крымское информационное агентство.

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ИСТОЧНИК KP.RU