В Белогорском районе нашли неучтенное стадо коров
В Белогорском районе нашли незарегистрированное стадо крупнорогатого скота в количестве 65 голов.
- Государственная ветеринарная служба проводит идентификацию и регистрацию неучтенных 65 голов крупного рогатого скота в личном подсобном хозяйстве села Русское, а также комплекс диагностических, профилактических и противоэпизоотических мероприятий данного поголовья, - сообщили в пресс-службе госкомитета ветеринарии РК.
В комитете подчеркнули, что есть правила содержания крупного рогатого скота. Хозяину необходимо поголовье регистрировать, идентифицировать и проводить диагностические мероприятия.
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ИСТОЧНИК KP.RU