14 Июль 2020 2020-07-14T14:54:55+03:00

В Белогорском районе нашли неучтенное стадо коров в количестве 65 голов. Фото: официальный сайт Госкомитета ветеринарии РК.

Всего в стаде было 65 буренок

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В Белогорском районе нашли незарегистрированное стадо крупнорогатого скота в количестве 65 голов.

- Государственная ветеринарная служба проводит идентификацию и регистрацию неучтенных 65 голов крупного рогатого скота в личном подсобном хозяйстве села Русское, а также комплекс диагностических, профилактических и противоэпизоотических мероприятий данного поголовья, - сообщили в пресс-службе госкомитета ветеринарии РК.

В комитете подчеркнули, что есть правила содержания крупного рогатого скота. Хозяину необходимо поголовье регистрировать, идентифицировать и проводить диагностические мероприятия.

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ИСТОЧНИК KP.RU