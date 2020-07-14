2020-07-14T16:20:19+03:00
Происшествия

За укушенную львом туристку Олег Зубков получил штраф в 400 тысяч

Владельца парка также обязали выплатить компенсацию пострадавшей
Анастасия ГОНЧАРОВА
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Предпринимателя оштрафовали на 400 тысяч рублей. Фото: Олег Зубков / InstagramПредпринимателя оштрафовали на 400 тысяч рублей. Фото: Олег Зубков / Instagram
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Белогорский районный суд оштрафовал владельца парка львов «Тайган» Олега Зубкова на 400 тысяч рублей.

- По итогу я получил штраф в 400 тысяч рублей, что само по себе не смертельно. Гражданский иск Ольги Соломиной будет передан в отдельное производство. Никакого условного срока я не получил, - сказал Зубков журналистам.

В качестве компенсации морального ущерба предприниматель также должен выплатить потерпевшей 300 тысяч рублей.

Напомним, в июле 2018 года на посетительницу в парке «Тайган» напал лев: зверь покусал руку женщины во время фотосъемки. При этом несколько ран были сквозными. Из-за этого инцидента против Зубкова возбудили уголовное дело. Судебный процесс начался в ноябре 2019 года.

За якобы нарушение подписки о невыезде Зубкова арестовали 3 февраля 2020 года. Позднее Верховный суд Крыма поменял задержанному меру пресечения на запрет определенных действий. Так, Зубкову запретили выходить с 22.00 до 6.00 за пределы жилплощади и общаться с людьми, имеющими отношение к уголовному делу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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