Камеры следят за соблюдением скорости на трассе Таврида от Керчи до Белогорска

14 Июль 2020 2020-07-14T16:55:18+03:00

Многие водители на участке Тавриды от Керчи до Белогорска начали лихачить.

Разгоняться можно до 90 километров в час

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Камеры фиксации нарушений ПДД на участке трассы Таврида от Керчи до Белогорска настроены на разрешенный режим в 90 километров в час.

- Как вы помните, на двухполосном участке было установлено ограничение 60 км/ч, сейчас оно увеличено до 90. Однако, учитывая высокое качество открытого участка, многие водители стали гонять по нему на скорости, значительно превышающей разрешенную, - сообщил пресс-секретарь АО «ВАД» Григорий Назаров.

Он напомнил, что на участке трассы до Симферополя все еще есть скоростные ограничения – до 60 километров в час. Водителей призывают соблюдать правила дорожного движения.

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ИСТОЧНИК KP.RU