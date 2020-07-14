2020-07-14T16:55:18+03:00
Общество

Камеры следят за соблюдением скорости на трассе Таврида от Керчи до Белогорска

Разгоняться можно до 90 километров в час
Анастасия ГОНЧАРОВА
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Многие водители на участке Тавриды от Керчи до Белогорска начали лихачить.Многие водители на участке Тавриды от Керчи до Белогорска начали лихачить.
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Камеры фиксации нарушений ПДД на участке трассы Таврида от Керчи до Белогорска настроены на разрешенный режим в 90 километров в час.

- Как вы помните, на двухполосном участке было установлено ограничение 60 км/ч, сейчас оно увеличено до 90. Однако, учитывая высокое качество открытого участка, многие водители стали гонять по нему на скорости, значительно превышающей разрешенную, - сообщил пресс-секретарь АО «ВАД» Григорий Назаров.

Он напомнил, что на участке трассы до Симферополя все еще есть скоростные ограничения – до 60 километров в час. Водителей призывают соблюдать правила дорожного движения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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