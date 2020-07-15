2020-07-15T07:42:59+03:00
Общество

Погода в Крыму на 15 июля: без осадков и тепло до +28

На полуострове в силе штормовое предупреждение
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Поделиться:
Черное море прогрелось до +24°.Черное море прогрелось до +24°.Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Изменить размер текста:

15 июля на Крымском полуострове действует штормовое предупреждение, в западных и восточных районах сохранится и чрезвычайная пожарная опасность.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 26…28°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер днем западный до 11 м/с. Температура воздуха днем 23…25°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем до + 29°.

В Керчи переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха днем 26…28°.

Температура морской воды в Феодосии 23°, Алуште 23°, Ялте 24°, в Севастополе 23°, Евпатории 16° и Черноморском 21°.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Крыму назвали причину отсутствия горячей воды
На облагораживание Симферополя выделили около 450 миллионов рублей
Погода в Крыму на 15 июля: без осадков и тепло до +28
Автотуристы превратили крымские заповедники в пляжи
Новый детский сад «Березки» в Джанкое примет больше 200 детей
Старые пригородные поезда в Крыму заменят на новые
Камеры следят за соблюдением скорости на трассе Таврида от Керчи до Белогорска
За укушенную львом туристку Олег Зубков получил штраф в 400 тысяч
В Белогорском районе нашли неучтенное стадо коров
В Ялте мужчина смог слезть с магнолии только с помощью спасателей
В Ялте бывшую начальницу почтамта посадят на 6 лет за кражу чужих денег
Нормальное явление: Крымчане сняли на видео смерч в Азовском море
К 1 августа Минкурортов должно помочь легализовать все туристическое жилье Крыма
За незаконную добычу креветки браконьеру грозит 5 лет тюрьмы
Пострадавшие от коронавируса крымские предприятия получат компенсации за июнь и июль
В Симферополе полуторачасовой ливень дал половину месячной нормы осадков
Сотрудник администрации Ялты заболел коронавирусом