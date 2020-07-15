Погода в Крыму на 15 июля: без осадков и тепло до +28

15 Июль 2020 2020-07-15T07:42:59+03:00

Черное море прогрелось до +24°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

На полуострове в силе штормовое предупреждение

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15 июля на Крымском полуострове действует штормовое предупреждение, в западных и восточных районах сохранится и чрезвычайная пожарная опасность.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 26…28°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер днем западный до 11 м/с. Температура воздуха днем 23…25°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем до + 29°.

В Керчи переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха днем 26…28°.

Температура морской воды в Феодосии 23°, Алуште 23°, Ялте 24°, в Севастополе 23°, Евпатории 16° и Черноморском 21°.

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ИСТОЧНИК KP.RU