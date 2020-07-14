2020-07-14T17:16:34+03:00
Общество

Старые пригородные поезда в Крыму заменят на новые

Подвижные составы отличаются повышенным комфортом
Александра Тимощенко
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Новые поезда отличаются повышенным комфортом и высокой скоростью движения. Фото: пресс-служба ЮППКНовые поезда отличаются повышенным комфортом и высокой скоростью движения. Фото: пресс-служба ЮППК
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В Крыму с 15 июля перевозить пассажиров будут уже новые подвижные составы, сообщили в пресс-службе Южной пригородной пассажирской компании.

- 15 июля 2020 года завершится обновление всего парка пригородных поездов. Пассажиров будут перевозить 16 новых единиц подвижного состава серии РА-3, ЭП2Д, принадлежащих ООО «Южная пригородная пассажирская компания», - рассказали в пресс-службе компании.

Новые поезда отличаются повышенным комфортом, меньшей шумностью и высокой скоростью движения.

В вагонах электропоездов и рельсовых автобусов удобные сидения. Кроме этого, в новых подвижных составах предусмотрено наличие системы кондиционирования и туалета.

В компании отметили, что замена старых поездов поспособствовало значительному сокращению времени следования.

- Это позволило оптимизировать график движения поездов и назначить дополнительные остановки для посадки/высадки пассажиров, - добавили в пресс-службе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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