2020-07-14T17:37:17+03:00
Общество

Новый детский сад «Березки» в Джанкое примет больше 200 детей

Открытие нового дошкольного учреждения сократит очереди в детские сады города вдвое
Анастасия ГОНЧАРОВА
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Уже укомплектовали 7 групп из 10 созданных.Уже укомплектовали 7 групп из 10 созданных.Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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Новый детский сад «Березки» в Джанкое под свою крышу возьмет больше 200 детей, что сократит очереди в дошкольные учреждения города вдвое. Уже укомплектовали 7 групп из 10 созданных.

В торжественном открытии детского сада участие принял глава Крыма Сергей Аксенов в режиме видеомоста. Он подчеркнул, что учреждение построили в рамках ФЦП.

Проект стоил почти 186 миллионов рублей, а общая площадь здания нового детского сада составила 3170 квадратных метров. В штат взяли 43 сотрудников, из них 12 педагогов. Всем современным требованиям СанПиН дошкольное учреждение «Березки» отвечает.

– В детском саду созданы все условия для развития эстетических способностей детей и физического развития. В пищеблоке установлено технологическое оборудование для приготовления пищи, закуплена посуда и весь необходимый инвентарь. В детсаду есть не просто медицинский кабинет, а целый медицинский блок, – рассказала министр образования, науки и молодёжи РК Валентина Лаврик, слова которой приводит Крымская газета.

На площадке детсада «Березки» для детей установили прогулочные веранды, качели, горки, спортивные тренажеры и проложили дорожки. Также поставили скамейки и урны.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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