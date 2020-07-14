Автотуристы превратили крымские заповедники в пляжи

14 Июль 2020 2020-07-14T18:29:42+03:00

Раньше мыс Опук был охраняемым заповедником, сейчас же там стоят десятки автомобилей. Фото: Максим Куташев / Facebook

Спасти охраняемые зоны можно путем объединения в один заповедник

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Крымские ландшафтные парки и заповедники может уничтожить поток автотуристов. Из-за закрытых границ количество отдыхающих растет, и городским пляжам многие из них предпочитают побережья охраняемых и заповедных территорий.

Раньше мыс Опук был диким местом, охраняемым заповедником. Для посещения зоны заранее согласовывалось время экскурсии, на территорию нельзя было заехать на машине.

Сейчас десятки автомобилей стоят рядом с золотыми песками, под колесами которых гибнет флора и фауна. Подобная ситуация на мысе Тарханкут Черноморского района и еще в ряде других заповедных мест.

- В этом году с карантином ситуация очень сильно изменилась. Туристы ринулись на машинах потоками в региональные парки. Машинами всё изъездили. Смысл от таких региональных парков, которые колёсами изъездили, толпы народа там, - подчеркнул кандидат географических наук Николай Дьяков, слова которого приводит ForPost.

Ученый добавил, что для сохранения побережий природных заповедников и ландшафтных парков стоит срочно ограничить въезд автомобилей. А на территории, которые не принадлежат региональным структурам, привлекать федералов.

По словам кандидата географических наук, спасти охраняемые территории можно путем объединения в один заповедник.

- На Керченском полуострове можно создать единый заповедник, в который включить Опукский заповедник, Казантипский и Генеральские пляжи. Об этом неоднократно говорили, но его так и не объединили, хотя в этом есть логика, - подытожил Дьяков.

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ИСТОЧНИК KP.RU