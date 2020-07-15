На облагораживание Симферополя выделили около 450 миллионов рублей

15 Июль 2020 2020-07-15T09:01:38+03:00

Работы по благоустройству ряда скверов Симферополя начнутся уже в августе этого года. Фото: Анастасия ЖУКОВА

Работы начнутся в августе и закончатся к концу этого года

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Власти получили около 450 миллионов рублей на облагораживание крымской столицы. В первую очередь приведут в порядок сквер на бульваре Ленина.

- В рамках государственной программы «Формирование комфортной городской среды» на 2020 год бюджету муниципального образования городской округ Симферополь выделены средства в размере 444 218 890 рублей на благоустройство городских территорий, - рассказал и.о. начальника департамента городского хозяйства администрации Симферополя Евгений Маляров, слова которого приводит пресс-служба администрации города.

Работы начнутся уже в августе этого года. В планах также благоустройство скверов Потемкина и Героев социалистического труда, участка на улице Киевской между гостиницей «Москва» и центральным автовокзалом, рощи у Дома культуры профсоюзов и зеленых зон вдоль проезжей части по улицам Киевская и Севастопольская.

Под благоустройством понимается проведение освещения, укладка тротуарной плитки, ремонт системы автополива и фонтанов. Планируется создать зоны отдыха у Дома культуры профсоюзов, там же появятся самокатные и велосипедные дорожки.

Все работы должны быть закончены до конца 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU