Срочная доставка: в Феодосии абрикосы с деревом упали на балконы жилого дома

15 Июль 2020 2020-07-15T10:49:18+03:00

По бульвару Старшинова в Феодосии на многоэтажку упал абрикос. Фото: Феодосия | Подслушано / ВКонтакте

Изменить размер текста: A A

В Феодосии на подъезд жилого дома и несколько балконов первого этажа повалился абрикос. Местные жители о происшествии сообщили в соцсетях.

- Старшинова. Падение абрикоса прямо в подъезд. Кому абрикос — налетай, - написал пользователь к фото, слова которого приводит Крымское информационное агентство.

Дерево свалилось из-за прогнившей середины ствола, отметил один из очевидцев.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU