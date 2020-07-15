Срочная доставка: в Феодосии абрикосы с деревом упали на балконы жилого дома
Дерево повалилось из-за сгнившей середины ствола
По бульвару Старшинова в Феодосии на многоэтажку упал абрикос. Фото: Феодосия | Подслушано / ВКонтакте
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В Феодосии на подъезд жилого дома и несколько балконов первого этажа повалился абрикос. Местные жители о происшествии сообщили в соцсетях.
- Старшинова. Падение абрикоса прямо в подъезд. Кому абрикос — налетай, - написал пользователь к фото, слова которого приводит Крымское информационное агентство.
Дерево свалилось из-за прогнившей середины ствола, отметил один из очевидцев.
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ИСТОЧНИК KP.RU