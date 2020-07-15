В Крыму появились новые вертолеты - «Терминаторы»

15 Июль 2020 2020-07-15T10:49:39+03:00

Теперь вертолеты могут совершать полеты при любых погодных условиях. Фото: пресс-служба Минобороны РФ

Они могут совершать полеты при любых погодных условиях

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Авиационные части Южного военного округа в Крыму и Краснодарском крае пополнились новыми вертолетами Ми-8АМТШ «Терминатор», сообщили в пресс-службе Минобороны Российской Федерации.

- «Терминатор» оснащен современным навигационным оборудованием, которое позволяет совершать полеты и выполнять задачи в любых погодных условиях, - рассказали в пресс-службе.

На данный момент военнослужащим предстоит проверить функционирование всех систем и механизмов авиационных комплексов.

Всего с 2010 года в войска ЮВО поступило более 12 тысяч единиц новейших и модернизированных образцов вооружения и военной техники, оснащенной эффективными средствами связи и автоматизированными системами управления.

Ранее представители округа на предприятии-изготовителе завершили приемку двух новых винтокрылых машин, после чего они были доставлены на аэродромы постоянного базирования.

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ИСТОЧНИК KP.RU