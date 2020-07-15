В ближайшие дни Крым получит воду из Тайганского водохранилища

15 Июль 2020 2020-07-15T11:32:26+03:00

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Симферополь получит первые 15 тысяч кубометров воды по новому водоводу уже в ближайшие дни. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов

- Сегодня посетил место строительства водовода Белогорск - Симферополь, который будет поставлять в крымскую столицу до 50 тысяч кубометров воды в сутки. При этом уже в ближайшие дни Симферополь получит первые 15 тысяч кубометров воды по новому водоводу, - написал глава республики.

Также Аксенов осмотрел полевой лагерь, на котором и располагается личный состав военных трубопроводчиков Минобороны, чьими силами выполняются работы по прокладке трубы по временной схеме из Тайганского водохранилища в город Симферополь.

- Уверен, что все работы будут завершены в кратчайшие сроки силами свыше 300 военнослужащих и более 140 единиц техники, - заверил Аксенов и поблагодарил специалистов Минобороны РФ за оперативную работу.

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ИСТОЧНИК KP.RU