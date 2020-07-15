За сутки в Крыму выявили 11 зараженных коронавирусом

15 Июль 2020 2020-07-15T11:37:14+03:00

Изменить размер текста: A A

За сутки коронавирус зафиксировали у 11-ти человек в Крыму, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, четыре случая завезены из-за рубежа, три выявлены при обращении за медпомощью. Два зараженных обнаружили среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, еще двоих – при скрининге здоровых лиц.

С начала развития эпидемиологической ситуации в Крыму выявили 900 зараженных коронавирусом, было выписано 665 пациентов, восемь из них – за последние сутки. Скончались от нового вируса 12 человек.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU