Антимонопольщики заподозрили сеть АЗС Крыма в завышении цен на топливо
Против одной из крупнейших сетей АЗС Крыма управление ФАС России возбудило уголовное дело за нарушение антимонопольного законодательства.
- Сеть заправок ТЭС подозревается в нарушении запрета, установленного статьей 10 Федерального закона О защите конкуренции. Согласно этой правовой нормы, хозяйствующему субъекту, занимающему доминирующее положение на рынке, запрещается устанавливать монопольно высокие цены, - сообщили в пресс-службе управления.
Напомним, месяц тому назад в Крыму планировали поднять цены на топливо. Это было связано с ростом стоимости бензина и газа на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже.
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ИСТОЧНИК KP.RU