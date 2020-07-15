Антимонопольщики заподозрили сеть АЗС Крыма в завышении цен на топливо

15 Июль 2020 2020-07-15T12:15:44+03:00

Против ТЭС крымское управление ФАС России возбудило уголовное дело за нарушение антимонопольного законодательства. Фото: Анастасия ЖУКОВА

Изменить размер текста: A A

Против одной из крупнейших сетей АЗС Крыма управление ФАС России возбудило уголовное дело за нарушение антимонопольного законодательства.

- Сеть заправок ТЭС подозревается в нарушении запрета, установленного статьей 10 Федерального закона О защите конкуренции. Согласно этой правовой нормы, хозяйствующему субъекту, занимающему доминирующее положение на рынке, запрещается устанавливать монопольно высокие цены, - сообщили в пресс-службе управления.

Напомним, месяц тому назад в Крыму планировали поднять цены на топливо. Это было связано с ростом стоимости бензина и газа на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU