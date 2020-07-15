Власти Симферополя получили 12,5 миллиона рублей на новые остановки

На 25 улицах крымской столицы поставят 25 остановочных павильонов. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

На установку новых павильонов в Симферополе выделили 12,5 миллиона рублей. Где именно поставят 25 остановочных комплексов можно узнать на официальном портале городской администрации.

- В рамках государственной программы «Формирование комфортной городской среды» на 2020 год бюджету муниципального образования городской округ Симферополь выделены средства на обустройство остановочных павильонов, - уточнил и. о. начальника департамента городского хозяйства Евгений Маляров, слова которого приводит пресс-служба администрации крымской столицы.

Напомним, на облагораживание скверов и зеленых зон Симферополя власти получили около 450 миллионов рублей. Работы начнут в августе, а завершат к концу этого года.

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