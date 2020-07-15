Прокуратура занялась сбросом фекалий в море Коктебеля

Сообщения о протечках канализации появились в соцсетях, позже этим заинтересовались СМИ. Фото: Анастасия ЖУКОВА

Информацию о сбросе нечистот в море недалеко от курортного поселка Коктебель проверит прокуратура Крыма. Первые сообщения о протечках канализации появились в социальных сетях.

- Во время проведения проверки с привлечением специалистов будет дана оценка соблюдению санитарно-эпидемиологических требований, а также действиям должностных лиц, - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Напомним, в конце мая ночью неизвестные вылили в канализацию на набережной Феодосии виноматериалы. По этому факту тогда проводили проверку.

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