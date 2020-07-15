Крымское направление лидирует среди авиаперевозок в августе

15 Июль 2020 2020-07-15T13:09:12+03:00

Авиаперевозки в Крым по популярности на 1 месте Фото: Анна КИРИЕНКО

Рейсы из Москвы в Симферополь на первом месте, из Санкт-Петербурга — на четвертом

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Крымское направление лидирует среди пассажирских авиаперевозок в августе. Рейсы из Москвы в Симферополь по брони авиабилетов на первом месте, из Санкт-Петербурга — на четвертом.

Данные бронирования авиабилетов центра сервиса поездок и путешествий Туту.ру показывают рост продаж на 4,3% по направлению Москва — Симферополь. В целом на воздушную гавань Крыма приходится 13% продаж. На втором месте Сочи (8,3%), на третьем — Анапа (7,4%). Четвертую строчку рейтинга заняло направление Санкт-Петербург — Симферополь с показателем 4% от всех проданных билетов.

При общем росте спроса на билеты в направлении Черноморских курортов, цены по самым востребованным маршрутам снизились по сравнению с прошлым годом. Из Москвы в Симферополь билеты подешевели на 15% до 7114 рублей в среднем, из Санкт-Петербурга — на 13% до 8356 рублей.

Напомним, аэропорт «Симферополь» ежесуточно принимает по 115 рейсов, что превышает показатели июля 2019 года. Маршрутная сеть достигла 56 направлений, полеты в Крым выполняют 15 авиакомпаний.

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ИСТОЧНИК KP.RU