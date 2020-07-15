У берегов Крыма за сутки утонули два отдыхающих

15 Июль 2020 2020-07-15T13:37:46+03:00

В Крыму за истекшие сутки из моря выловили двух покойников. Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА

Один утопленник был из Республики Татарстан

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В Крыму за минувшие сутки из моря выловили двух покойников. Один труп нашли в поселке Стерегущее Раздольненского района, второй течением отнесло в поселок Береговое Бахчисарайского района.

Первого утопленника из Республики Татарстан на берег вытащили рано утром 14 июля. Его нашли в районе базы отдыха «Волны» Стерегущего. Трагедия произошла накануне.

В тот же день спасателей вызывали в район поселка Береговое Бахчисарайского района. Туда течением прибило труп жительницы Симферополя, которую волной смыло в поселке Николаевка около пляжа «Скиф» 13 июля.

Сейчас проводится расследование и выясняются все обстоятельства дела.

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ИСТОЧНИК KP.RU