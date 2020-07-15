2020-07-15T15:04:29+03:00
Общество

«У всех есть свои секретики»: В Ялте мужчина проехал по городу в женском лифчике

Фото пассажира в бюстгальтере взволновало пользователей соцсети [фото]
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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Фото: ПОДСЛУШАНО ЯЛТА/VKФото: ПОДСЛУШАНО ЯЛТА/VK
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В популярном паблике Ялты появился снимок, который сразу привлек к себе внимание. В маршрутке со спины сфотографировали мужчину в тонкой рубашке, через которую был виден бюстгальтер.

- Кого только не встретишь в общественном транспорте, - такой пост сопровождает фото.

Публикация вызвала живой интерес у интернет-сообщества, в комментариях разгорелся настоящий баттл.

Одни пользователи выразили свое «фи-фи» автору: «Что за люди пошли! Зачем исподтишка делать фото и обсуждать то, до чего вам нет никакого дела?!».

Нашлись защитники и у товарища в бюстгальтере; «Может это корсет после какой-то травмы или операции»; «На фото может быть женщина. Ведь есть такие, что и не отличишь от мужчины»; «Человек носит что хочет, и это прекрасно!».

Третьи же настроились на шутливую волну: «Это мужик, спинка явно не женская в плечах. Но что-то пошло не так»; «У всех есть свои маленькие секретики»; «Вот это поворот! В Ялте опасно жить»; «Забыл снять после ролевых игр с женой, или к чему приводит пиво».

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

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