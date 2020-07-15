2020-07-15T15:16:28+03:00
Общество

На двух маршрутах пригородных поездов Крыма появились новые остановки

Изменения коснулись экспресс-маршрутов Севастополь-Евпатория и Симферополь-Феодосия
Анастасия ГОНЧАРОВА
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На двух маршрутах пригородных поездов Крыма с 15 июля введут новые остановки. Фото: официальный сайт ЮППК.На двух маршрутах пригородных поездов Крыма с 15 июля введут новые остановки. Фото: официальный сайт ЮППК.
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На двух маршрутах пригородных поездов Крыма с 15 июля введут новые остановки. В компании крымчан успокоили, на времени в пути это никак не скажется.

- Замена подвижного состава дала возможность увеличить скорость движения пригородных поездов и сократить общее время в пути более 5 часов. Это позволило назначить дополнительные остановки для посадки и высадки пассажиров, - отметил гендиректор компании Алексей Ильиных, слова которого приводит пресс-служба ЮППК.

Так, дополнительные остановки появились на трех из шести экспресс-маршрутов Севастополь-Евпатория по станции Остряково (поезда №6204/6203, 6206/6205, 6215/6216) и на четырех из шести экспресс-маршрутов Симферопль-Феодосия по станциям Ефремовская, Краснопартизанская, Азовская, рзд. 30 км (поезда №№ 6120/6119, 6110/6109, 6112/6111, 6114/6113).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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