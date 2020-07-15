2020-07-15T16:02:39+03:00
Общество

В лесах Крыма пройдут боевые учения со стрельбой

Жителям и гостям полуострова советуют быть осторожными
Анастасия ГОНЧАРОВА
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Крымчан предупредили о боевых учениях на полигоне «Ангарский» села Заречное.Крымчан предупредили о боевых учениях на полигоне «Ангарский» села Заречное.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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На полигоне «Ангарский», что в селе Заречное и близ лежащих территориях с 20 по 27 июля пройдут учения с боевой стрельбой.

- Будет задействована полностью территория плато «Долгоруковская Яйла», а также зоны возможного падения снаряда при рикошете «Зуйского лесничества» и «Буковского кордона», - сообщили в пресс-службе Министерства внутренней политики, информации и связи РК.

Крымчанам рекомендуют в эти дни быть максимально осторожными и не посещать названные территории. Время учений с 9.00 до 20.00.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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