В лесах Крыма пройдут боевые учения со стрельбой
На полигоне «Ангарский», что в селе Заречное и близ лежащих территориях с 20 по 27 июля пройдут учения с боевой стрельбой.
- Будет задействована полностью территория плато «Долгоруковская Яйла», а также зоны возможного падения снаряда при рикошете «Зуйского лесничества» и «Буковского кордона», - сообщили в пресс-службе Министерства внутренней политики, информации и связи РК.
Крымчанам рекомендуют в эти дни быть максимально осторожными и не посещать названные территории. Время учений с 9.00 до 20.00.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU