В Симферополе пьяный отец покалечил свою дочь ведром за испорченный телефон

15 Июль 2020 2020-07-15T17:28:40+03:00

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В один из обычных вечеров за семейным столом муж и жена пили горькую, обсуждая свою жизнь. В момент, когда количество спиртного в крови превысило все допустимые нормы, супружеская чета из Симферополя начала скандалить. На кухню к пьющим родителям зашла их младшая дочь и попала под горячую руку отца пьянчуги.

Находясь в алкогольном угаре, мужчина вспомнил, что когда то ребенок повредил мобильный телефон. Это стало отличным поводом, чтобы выместить весь свой гнев на несовершеннолетней девочке.

Мужчина, если можно так сказать, схватил ведро с водой и ударил им по голове дочурку. Пьяная мать быстро пришла в себя и осознала весь ужас происходящего. Женщина побежала на улицу просить у прохожих помощи.

Пока горе-мать отсутствовала, отец девочки не стал терять времени и решил скрыть улики своего преступления. Он схватил ребенка и запер в подвале дома.

Когда на место приехали сотрудники полиции, то их сильно удивило, что старшая дочь и мать пострадавшего ребенка стали менять свои показания. Оказалось, что мужчина запугал жену и девочку, угрожая им расправой, если те выдадут его ужасный поступок.

Тогда к делу подключились сотрудники Прокуратуры Киевского района Симферополя. По их инициативе органы социальной службы изъяли девочку из семьи и ограничили ее мать в правах. Когда руки пьющего отца-дебошира больше не могли дотянуться до маленькой девочки, старшая дочь рассказали оперативникам всю правду. Мать девочки продолжала молчать до последнего.

Тем не менее, дело было доведено до суда, который признал отца ребенка виновным в нанесении тяжко вреда здоровью несовершеннолетней и отправил его в тюрьму на пять лет, сообщили КП-Крым в Прокуратуре Киевского района Симферополя.

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ИСТОЧНИК KP.RU