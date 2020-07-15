В Симферополе двухлетний ребенок выпал из окна
В Симферополе из окна второго этажа выпал двухлетний ребенок. Трагедия произошла, когда мать малыша вышла из комнаты.
Мальчик играл вместе с четырехлетним братом. В какой-то момент ребенок забрался на подоконник и облокотился на москитную сетку. Та не выдержала его веса и малыш вместе с ней упал вниз.
Ребенка сразу отправили в больницу, сейчас его здоровью ничего не угрожает. Семья пострадавшего благополучная, сообщили в пресс-службе Следкома по РК.
Мальчика навестили сотрудники СК. Они поздравили ребенка с наступающим днем рождения и передали ему подарки.
Но о своем долге следователи не забыли. По факту случившегося началась проверка.
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ИСТОЧНИК KP.RU