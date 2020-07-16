Звездчатые и паукообразные: В Симферополе расцвели лилии
В середине лета в ботаническом саду им. Н.В. Багрова Таврической академии Крымского федерального университета раскрыли бутоны лилейники, которые называют цветами забвения.
Лилии источают нежный аромат. Фото: Светлана Юдина/пресс-служба КФУФото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
- Есть поверье: если вдохнуть аромат этого цветка, можно забыть обо всех горестях и печалях, - рассказала Лариса Решетникова, доцент кафедры садово-паркового хозяйства и ландшафтного проектирования факультета биологии и химии Таврической академии КФУ.
Разнообразные цвета и формы радуют гостей ботсада КФУ. Фото: Светлана Юдина/пресс-служба КФУ
Цветы очень разные по форме: округлые, звездчатые, треугольные и даже паукообразные. В соцветии лилейников 30-40 и более цветков, которые цветут на протяжении 1-1,5 месяцев.
Растения с цветками желтого цвета – это самый распространенный вид. Сиреневые, фиолетовые, красные – это уже успехи селекционеров. В ботсаде есть и уникальные белоснежные лилии. Всего здесь можно увидеть две сотни сортов цветка забвения.
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ИСТОЧНИК KP.RU