Звездчатые и паукообразные: В Симферополе расцвели лилии

16 Июль 2020 2020-07-16T10:03:46+03:00

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В середине лета в ботаническом саду им. Н.В. Багрова Таврической академии Крымского федерального университета раскрыли бутоны лилейники, которые называют цветами забвения.

Лилии источают нежный аромат. Фото: Светлана Юдина/пресс-служба КФУФото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

- Есть поверье: если вдохнуть аромат этого цветка, можно забыть обо всех горестях и печалях, - рассказала Лариса Решетникова, доцент кафедры садово-паркового хозяйства и ландшафтного проектирования факультета биологии и химии Таврической академии КФУ.

Разнообразные цвета и формы радуют гостей ботсада КФУ. Фото: Светлана Юдина/пресс-служба КФУ

Цветы очень разные по форме: округлые, звездчатые, треугольные и даже паукообразные. В соцветии лилейников 30-40 и более цветков, которые цветут на протяжении 1-1,5 месяцев.

Растения с цветками желтого цвета – это самый распространенный вид. Сиреневые, фиолетовые, красные – это уже успехи селекционеров. В ботсаде есть и уникальные белоснежные лилии. Всего здесь можно увидеть две сотни сортов цветка забвения.

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ИСТОЧНИК KP.RU