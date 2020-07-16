В Крыму за сутки выявили 17 случаев заражения коронавирусом

16 Июль 2020 2020-07-16T11:14:49+03:00

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В Крыму за 15 июля выявили 17 случаев заражения коронавирусом. Десять из ифицированных самостоятельно обратились за медицинской помощью, семь заболевших – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, в РК зарегистрировано с нарастающим итогом 917 заболевших коронавирусом. Из них 59 заболевших привезли инфекцию из-за границы. 100 случаев заболевания зафиксированы из субъектов РФ и по контакту с ними.

658 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 100 - при лабораторном скрининге здоровых лиц.

За сутки на коронавирус обследовали 1495 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU