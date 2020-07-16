В Погрануправлении рассказали, могут ли в Крым приезжать туристы из Украины
Ограничения на границе Крыма с Украиной, связанные с пандемией коронавируса, продолжают действовать.
- Ограничительные меры действуют до сих пор. Туристический обмен не будет осуществляться, по-прежнему действуют распоряжения на ограничения, ничего не изменилось, кроме отмены обсервации, - сообщили КП-Крым в Пограничном управлении республики.
В ведомстве обнародовали список тех, кто имеет право пересекать границу во время ограничительных мер:
- сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств в РФ, международных организаций и их представительств, иных официальных представительств иностранных государств;
- водители автомобилей международного автомобильного сообщения;
- в связи со смертью близкого родственника;
- члены семьи, опекуны и попечители граждан РФ;
- постоянно проживающие на территории РФ (имеющие вид на жительство);
- участники и члены семей участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников;
- участвующие в проведении наладки и технического обслуживания оборудования иностранного производства;
- высококвалифицированные специалисты в области физической культуры и спорта;
- граждане Республики Беларусь, являющиеся сотрудниками белорусских компаний, принимающих участие в работах по обеспечению беспрерывного производственного процесса на промышленных объектах в РФ;
- в целях лечения или к нуждающимся в уходе больным близким родственникам;
- граждане Украины и лица без гражданства, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.
Ранее сообщалось, что с 15 июля прибывающим на территорию России иностранцам не нужно будет проходить двухнедельную изоляцию - от них потребуется документ на русском или английском языках с отрицательным тестом на коронавирус, который они получили не ранее, чем за три дня до прибытия в РФ.
Куда можно обращаться по вопросам пересечения границы:
Тел. 8-(3652)-77-18-19, 77-17-91, 8-978-789-17-57.
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ИСТОЧНИК KP.RU