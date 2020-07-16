В Погрануправлении рассказали, могут ли в Крым приезжать туристы из Украины

16 Июль 2020 2020-07-16T13:04:19+03:00

Туристы из Украины до сих пор не могут попасть на полуостров Фото: Олег УКЛАДОВ

В ведомстве обнародовали список тех, кто имеет право пересекать границу во время ограничительных мер

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Ограничения на границе Крыма с Украиной, связанные с пандемией коронавируса, продолжают действовать.

- Ограничительные меры действуют до сих пор. Туристический обмен не будет осуществляться, по-прежнему действуют распоряжения на ограничения, ничего не изменилось, кроме отмены обсервации, - сообщили КП-Крым в Пограничном управлении республики.

В ведомстве обнародовали список тех, кто имеет право пересекать границу во время ограничительных мер:

- сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств в РФ, международных организаций и их представительств, иных официальных представительств иностранных государств;

- водители автомобилей международного автомобильного сообщения;

- в связи со смертью близкого родственника;

- члены семьи, опекуны и попечители граждан РФ;

- постоянно проживающие на территории РФ (имеющие вид на жительство);

- участники и члены семей участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников;

- участвующие в проведении наладки и технического обслуживания оборудования иностранного производства;

- высококвалифицированные специалисты в области физической культуры и спорта;

- граждане Республики Беларусь, являющиеся сотрудниками белорусских компаний, принимающих участие в работах по обеспечению беспрерывного производственного процесса на промышленных объектах в РФ;

- в целях лечения или к нуждающимся в уходе больным близким родственникам;

- граждане Украины и лица без гражданства, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

Ранее сообщалось, что с 15 июля прибывающим на территорию России иностранцам не нужно будет проходить двухнедельную изоляцию - от них потребуется документ на русском или английском языках с отрицательным тестом на коронавирус, который они получили не ранее, чем за три дня до прибытия в РФ.

Куда можно обращаться по вопросам пересечения границы:

Тел. 8-(3652)-77-18-19, 77-17-91, 8-978-789-17-57.

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ИСТОЧНИК KP.RU