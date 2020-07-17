Ялта стала лучшим городом для курортных романов

17 Июль 2020 2020-07-17T08:57:19+03:00

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Ялта возглавила рейтинг городов, где лучше всего заводить курортные романы. Каждый четвертый турист выбрал летнюю столицу Крыма для романтических встреч.

По данным опроса, проведенного сервисом бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, почти 25% туристов заводят курортные романы в Ялте. На втором месте — Сочи с показателем 17%. «Бронзу» получил Санкт-Петербург, «белые ночи» и свидания на крышах которого отметили 13%. Немногим меньше предпочтений у романтиков к Геленджику - 11%, Витязево - 10%, Гагре — 8,5%. Город «алых парусов» Грина и полотен Айвазовского Феодосия на седьмой позиции с 6% голосов.

Замыкают десятку романтических курортов Зеленоградск, Кисловодск и Казань.

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ИСТОЧНИК KP.RU