В Ялте строители залили бетоном деревья, растущие у дороги
В Ялте при ремонте улицы Свердлова строители залили бетоном деревья, растущие у дороги. Таким способом подрядчик избежал замены дренажной решетки.
На действия строителей в адрес главы администрации Ялты Ивана Имгрунта поступила жалоба. При выяснении обстоятельств оказалось, что деревья растут сквозь тротуар из балки, для чего была установлена решетка. При ремонте решетку сняли и залили пространство бетоном.
Подрядчика обязали исправить ситуацию: удалить бетон и установить решетку.
- Благодарю наших граждан за активную жизненную позицию. Деревья здесь, безусловно, будут сохранены, - цитирует Имгрунта пресс-служба администрации Ялты.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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