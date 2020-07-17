В Ялте строители залили бетоном деревья, растущие у дороги

17 Июль 2020 2020-07-17T09:55:30+03:00

Подрядчик решил не утруждаться решеткой для дренажа

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В Ялте при ремонте улицы Свердлова строители залили бетоном деревья, растущие у дороги. Таким способом подрядчик избежал замены дренажной решетки.

На действия строителей в адрес главы администрации Ялты Ивана Имгрунта поступила жалоба. При выяснении обстоятельств оказалось, что деревья растут сквозь тротуар из балки, для чего была установлена решетка. При ремонте решетку сняли и залили пространство бетоном.

Подрядчика обязали исправить ситуацию: удалить бетон и установить решетку.

- Благодарю наших граждан за активную жизненную позицию. Деревья здесь, безусловно, будут сохранены, - цитирует Имгрунта пресс-служба администрации Ялты.

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ИСТОЧНИК KP.RU