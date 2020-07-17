В Керчи забастовка таксистов: на линию не вышли около 50-ти машин

17 Июль 2020 2020-07-17T11:18:08+03:00

Водители не довольны тем, что фирма-работодатель подняла тарифы

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В Керчи утром 17 июля произошла забастовка таксистов. Около пятидесяти машин не вышли на линию. Основные претензии таксистов - повышение суммы, которую взымают с водителя за каждый заказ, а также прием на работу нелегалов.

Как сообщают «Вести Крым», водители настроены решительно, поскольку нелегальщики «крадут их хлеб». Они не устанавливают мобильное приложение, не указывают личные данные, номер и дату выдачи водительского удостоверения, номер свидетельства о регистрации транспортного средства, госномер и марку авто.

Также таксисты отмечают, что их фирма-работодатель подняла цены почти в три раза. Водители хотели высказать претензии представителю компании, но диалог не состоялся.

Бастующие рассказывают, что тариф подняли второй раз за месяц, не объяснив причину.

В Керчи уже выросло время ожидания машины, а также почти в два раза увеличилась стоимость посадки пассажиров.

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ИСТОЧНИК KP.RU