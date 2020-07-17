Медики рассказали, почему больным раком лучше жить в Крыму
Онкобольные в Крыму живут дольше, чем в остальных регионах России, сообщает news.ru со ссылкой на Минздрав РФ. В ведомстве отмечают, что в России растет выживаемость людей при заболевании раком. И Крым занимает лидирующее место в этом списке.
На увеличение продолжительности жизни влияет не только своевременное оказание нужной медицинской помощи, но и специфика климата.
По информации ведомства, наибольшая доля людей с онкологическими заболеваниями отмечается в Республике Крым (60%). На втором месте - Тверская область (59,1%), Татарстан (58,7%) и Забайкальский край (58,7%). На последнем месте в пятерке лидеров Калужская область (58,6%).
Также в Минздраве говорят, что меньше всего онкологических больных, стоящих на учете пять лет, - в Севастополе (42%), Магаданской области (43,2%), Чукотском автономном округе (47,2%), Карачаево-Черкесии (48%) и Дагестане (48,3%).
Доля живущих пять лет с момента диагностики рака в Российской федерации составляет 55,3%. За последние несколько лет этот показатель вырос. На начало 2014 года он равнялся 52,4%.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU