2020-07-17T11:36:59+03:00
Общество

Медики рассказали, почему больным раком лучше жить в Крыму

Названы регионы с высокой выживаемостью при онкологических заболеваниях
Александра Тимощенко
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В Минздраве отметили что в России растёт выживаемость людей при заболевании ракомВ Минздраве отметили что в России растёт выживаемость людей при заболевании ракомФото: Михаил ПАТЛИС
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Онкобольные в Крыму живут дольше, чем в остальных регионах России, сообщает news.ru со ссылкой на Минздрав РФ. В ведомстве отмечают, что в России растет выживаемость людей при заболевании раком. И Крым занимает лидирующее место в этом списке.

На увеличение продолжительности жизни влияет не только своевременное оказание нужной медицинской помощи, но и специфика климата.

По информации ведомства, наибольшая доля людей с онкологическими заболеваниями отмечается в Республике Крым (60%). На втором месте - Тверская область (59,1%), Татарстан (58,7%) и Забайкальский край (58,7%). На последнем месте в пятерке лидеров Калужская область (58,6%).

Также в Минздраве говорят, что меньше всего онкологических больных, стоящих на учете пять лет, - в Севастополе (42%), Магаданской области (43,2%), Чукотском автономном округе (47,2%), Карачаево-Черкесии (48%) и Дагестане (48,3%).

Доля живущих пять лет с момента диагностики рака в Российской федерации составляет 55,3%. За последние несколько лет этот показатель вырос. На начало 2014 года он равнялся 52,4%.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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