Суд оставил экс-вице-премьера Крыма Нахлупина под стражей

17 Июль 2020 2020-07-17T14:11:47+03:00

Экс-вице-премьер Крыма в СИЗО с октября 2018 года. Фото: Архив КП

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Московский горсуд продлил срок содержания под стражей экс-вице-премьера Крыма Виталия Нахлупина. Зампреда правительства РК, курирующего финансовый блок, реализацию ФЦП и дорожное строительство, арестовали в октябре 2018 года. С тех пор он не покидает стены СИЗО.

Решение суда принято 13 июля. На какой срок продлена мера пресечения не сообщается.

Напомним, зампред Совмина Крыма Виталий Нахлупин был задержан правоохранителями в Москве по подозрению в совершении преступления по статье 290 УК РФ - получение взятки. Ему инкриминируют получение взяток от бизнесменов на общую сумму свыше 16 миллионов рублей. Одновременно следователи проводили выемку документов в Государственном комитете конкурентной политики Крыма и в Службе автодорог РК, а также в ГУП «Крымэнерго».

Вместе с Нахлупиным по делу проходят бывшие и. о. замминистра транспорта Крыма Валентин Дукорский и первый зампред комитета конкурентной политики Ярослав Сливка. Все задержанные находятся в московском СИЗО «Лефортово».

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ИСТОЧНИК KP.RU