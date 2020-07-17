Суд оставил экс-вице-премьера Крыма Нахлупина под стражей
Московский горсуд продлил срок содержания под стражей экс-вице-премьера Крыма Виталия Нахлупина. Зампреда правительства РК, курирующего финансовый блок, реализацию ФЦП и дорожное строительство, арестовали в октябре 2018 года. С тех пор он не покидает стены СИЗО.
Решение суда принято 13 июля. На какой срок продлена мера пресечения не сообщается.
Напомним, зампред Совмина Крыма Виталий Нахлупин был задержан правоохранителями в Москве по подозрению в совершении преступления по статье 290 УК РФ - получение взятки. Ему инкриминируют получение взяток от бизнесменов на общую сумму свыше 16 миллионов рублей. Одновременно следователи проводили выемку документов в Государственном комитете конкурентной политики Крыма и в Службе автодорог РК, а также в ГУП «Крымэнерго».
Вместе с Нахлупиным по делу проходят бывшие и. о. замминистра транспорта Крыма Валентин Дукорский и первый зампред комитета конкурентной политики Ярослав Сливка. Все задержанные находятся в московском СИЗО «Лефортово».
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ИСТОЧНИК KP.RU
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