Погода в Крыму на 18 июля: переменная облачность и тепло до +30
18 июля на Крымском полуострове погожий летний уик-энд.
Температура морской воды в Феодосии 22°, Алуште 23°, Ялте 24°, в Севастополе 23°, Евпатории 18° и Черноморском 22°.
- В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный до 15 м/с. Температура воздуха днем 28…30°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.
Прогноз погоды по Севастополю: малооблачно. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха днем 26…28°.
На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 27…29°.
В Керчи переменная облачность. Утром и днем небольшой дождь. Ветер северный, северо-восточный до 14 м/с. Температура воздуха днем 26…28°.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU