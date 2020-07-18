Погода в Крыму на 18 июля: переменная облачность и тепло до +30

18 Июль 2020 2020-07-18T07:07:30+03:00

Черное море прогрелось до +23°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

На востоке полуострова пройдут небольшие дожди

Изменить размер текста: A A

18 июля на Крымском полуострове погожий летний уик-энд.

Температура морской воды в Феодосии 22°, Алуште 23°, Ялте 24°, в Севастополе 23°, Евпатории 18° и Черноморском 22°.

- В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный до 15 м/с. Температура воздуха днем 28…30°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: малооблачно. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха днем 26…28°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 27…29°.

В Керчи переменная облачность. Утром и днем небольшой дождь. Ветер северный, северо-восточный до 14 м/с. Температура воздуха днем 26…28°.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU