Зашифрованной цифровой радиосвязью обеспечат крымскую скорую помощь
Крымский республиканский центр медицины и катастроф и скорой помощи уже практически покрыл весь полуостров сетью высококачественной цифровой зашифрованной радиосвязи. Власти региона на выполнение этой программы выделили 71 миллион рублей.
Такая связь имеет больше преимуществ: радиус действия большой, выше качество передаваемого звука, есть защита от прослушивания. Сейчас высококачественной закрытой радиосвязью обеспечено 60% полуострова, на прошлой неделе уже подключили Ялту.
Завершить покрытие территории планируют к концу этого – начале следующего года, пишет Крымская газета. Впереди самый сложный этап - обеспечить связью районы, где нет никаких коммуникаций.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU