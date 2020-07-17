2020-07-17T16:22:19+03:00
Общество

Зашифрованной цифровой радиосвязью обеспечат крымскую скорую помощь

Работы завершены на 60%, впереди самый сложный этап
Анастасия ГОНЧАРОВА
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Сейчас высококачественной закрытой радиосвязью обеспечено 60% полуострова.Сейчас высококачественной закрытой радиосвязью обеспечено 60% полуострова.Фото: Михаил ПАТЛИС
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Крымский республиканский центр медицины и катастроф и скорой помощи уже практически покрыл весь полуостров сетью высококачественной цифровой зашифрованной радиосвязи. Власти региона на выполнение этой программы выделили 71 миллион рублей.

Такая связь имеет больше преимуществ: радиус действия большой, выше качество передаваемого звука, есть защита от прослушивания. Сейчас высококачественной закрытой радиосвязью обеспечено 60% полуострова, на прошлой неделе уже подключили Ялту.

Завершить покрытие территории планируют к концу этого – начале следующего года, пишет Крымская газета. Впереди самый сложный этап - обеспечить связью районы, где нет никаких коммуникаций.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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