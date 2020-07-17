В Ялте осудят бывшего гендиректора за долг перед сотрудниками

17 Июль 2020 2020-07-17T17:16:50+03:00

Бывшему гендиректору за невыплату зарплат может грозить три года тюрьмы. Фото: Анастасия ЖУКОВА

Люди год сидели без зарплат

Изменить размер текста: A A

В Ялте под суд пойдет бывший гендиректор одного из предприятий за долг перед сотрудниками. Он не выплачивал людям зарплаты год.

За 12 месяцев сумма долга перед 37 работниками составила почти 10 миллионов рублей. Деньги, которые предназначались для выплат людям, гендиректор тратил на собственные нужды и вкладывал в развитие финансово-хозяйственной деятельности компании.

Сейчас часть долга перед сотрудниками погасили, имущество предприятия, сумма которого составила 23 миллиона рублей, арестовали. О том, что 37 человек не получали зарплаты год, узнали во время прокурорской проверки.

Расследование уголовного дела завершили, материалы отправили в суд. Бывшему гендиректору за невыплату зарплат может грозить три года тюрьмы с лишением права занимать определенные должности.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU