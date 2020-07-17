2020-07-17T17:16:50+03:00
Происшествия

В Ялте осудят бывшего гендиректора за долг перед сотрудниками

Люди год сидели без зарплат
Анастасия ГОНЧАРОВА
Поделиться:
Бывшему гендиректору за невыплату зарплат может грозить три года тюрьмы.Бывшему гендиректору за невыплату зарплат может грозить три года тюрьмы.Фото: Анастасия ЖУКОВА
Изменить размер текста:

В Ялте под суд пойдет бывший гендиректор одного из предприятий за долг перед сотрудниками. Он не выплачивал людям зарплаты год.

За 12 месяцев сумма долга перед 37 работниками составила почти 10 миллионов рублей. Деньги, которые предназначались для выплат людям, гендиректор тратил на собственные нужды и вкладывал в развитие финансово-хозяйственной деятельности компании.

Сейчас часть долга перед сотрудниками погасили, имущество предприятия, сумма которого составила 23 миллиона рублей, арестовали. О том, что 37 человек не получали зарплаты год, узнали во время прокурорской проверки.

Расследование уголовного дела завершили, материалы отправили в суд. Бывшему гендиректору за невыплату зарплат может грозить три года тюрьмы с лишением права занимать определенные должности.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Где в Алуште с 21 числа отключат воду
Внезапная проверка боевой готовности: По сигналу «тревога» подняты 3000 военных и 300 единиц техники Черноморского флота
Как выглядят новые электрички «Севастополь - Евпатория»
Под Феодосией столкнулись легковой автомобиль и рейсовый автобус
Температура воды на 17 июля 2020: теплее всего в Керченском проливе и в Азовском море
Какая погода будет в Крыму 18 и 19 июля, рассказали синоптики
В Ялте осудят бывшего гендиректора за долг перед сотрудниками
Сергей Аксенов: процедура доставки топлива по Крымскому мосту упростилась
Зашифрованной цифровой радиосвязью обеспечат крымскую скорую помощь
В Ялте второй месяц неизвестные садоводы обворовывают городские клумбы
Суд приговорил убийцу пастушки из Евпатории к 9,5 годам тюрьмы
Суд оставил экс-вице-премьера Крыма Нахлупина под стражей
В Крыму сдача анализов на антитела к коронавирусу проходит через давку и крики
Онищенко: Переполненные туристами Крым и Кубань могут дать всплеск заболеваемости коронавирусом
Жителя Крыма подозревают в связях с сектантами
За два года со дня открытия Крымский мост пересекли 10 миллионов машин
Медики рассказали, почему больным раком лучше жить в Крыму
В Керчи забастовка таксистов: на линию не вышли около 50-ти машин
В Крыму за сутки 14 новых больных COVID-19
В Ялте строители залили бетоном деревья, растущие у дороги
Группу туристов сняли со скального обрыва Южной Демерджи
Росжелдор отменил дорогостоящие правила для перевозки грузов по Крымскому мосту
Ялта стала лучшим городом для курортных романов