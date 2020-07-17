2020-07-17T19:17:21+03:00
Общество

По сигналу «тревога» подняты 3000 военнослужащих Черноморского флота

Боевые корабли вышли на морские полигоны
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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Корабли ЧФ принимают участие во внезапной проверке.Корабли ЧФ принимают участие во внезапной проверке.Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
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17 июля для моряков-черноморцев прозвучал сигнал «тревога» и часть кораблей вышла в море.

- В ходе мероприятия экипажи кораблей выполнили экстренное приготовление к бою и походу и отработали учение по выводу сил из-под удара условного противника, - сообщили в пресс-службе Черноморского флота.

Участниками внезапной проверки стали свыше 3000 военнослужащих и более 300 боевые кораблей, летательных аппаратов, личный состав и техника соединений армейского корпуса ЧФ

Решение о внезапной проверке принял Верховный главнокомандующий Вооруженными силами РФ. Тревога прозвучала для войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, Воздушно-десантных войск и морской пехоты Северного, Тихоокеанского флотов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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