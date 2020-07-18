В Крыму оправдали получившего взятку офицера
В Симферополе Крымский гарнизонный военный судом оправдал офицера запаса, которого обвиняли в мелком взяточничество (ч. 1 ст. 291.2 УК РФ), признав право на реабилитацию.
- Он обвинялся в том, что, являясь врио командира подразделения, в октябре 2018 г., получил от двух подчиненных взятку в виде денег 800 рублей от каждого, - сообщили в пресс-службе Крымского гарнизонного военного суда.
За эту мзду оправданный вернул мобильные телефоны, запрещенные к использованию в части.
В настоящее время приговор не вступил в законную силу.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU