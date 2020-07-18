В Крыму оправдали получившего взятку офицера

18 Июль 2020 2020-07-18T07:54:20+03:00

Военный брал деньги за возврат мобильных телефонов, которыми нельзя пользоваться в воинской части

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В Симферополе Крымский гарнизонный военный судом оправдал офицера запаса, которого обвиняли в мелком взяточничество (ч. 1 ст. 291.2 УК РФ), признав право на реабилитацию.

- Он обвинялся в том, что, являясь врио командира подразделения, в октябре 2018 г., получил от двух подчиненных взятку в виде денег 800 рублей от каждого, - сообщили в пресс-службе Крымского гарнизонного военного суда.

За эту мзду оправданный вернул мобильные телефоны, запрещенные к использованию в части.

В настоящее время приговор не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU