2020-07-18T10:40:18+03:00
Происшествия

В Севастополе на аэродроме нашли авиабомбу и боеприпасы

Снаряды остались после ожесточенных боев Великой Отечественной войны
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по городу Севастополю.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по городу Севастополю.
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В Севастополе за один день пиротехники МЧС обезвредили с десяток бомб и мин.

- В районе аэродрома «Бельбек» были обнаружены авиабомба производства Германии SC-50, один артиллерийский снаряд, одна минометная мина и три ручных гранаты, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу Севастополю.

В окрестностях поселка Сахарная головка были найдены и обезврежены 3 артиллерийских снаряда, ручная граната и два взрывателя времен Великой Отечественной.

Все боеприпасы специалисты отвезли на полигон, чтобы уничтожить в этот день..

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ИСТОЧНИК KP.RU

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