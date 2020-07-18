В Крыму за сутки зарегистрировано 12 новых случаев коронавируса

18 Июль 2020 2020-07-18T11:07:38+03:00

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В Республике Крым за 17 июля диагностировано еще 12 случаев коронавирусной инфекции: три из них «привезли» из-за границы, четыре выявлены при обращении за помощью в учреждение здравоохранение, два – контактные по ранее зарегистрированным случаям, три при скрининге здоровых людей.

- Всего на текущий период в республике зарегистрировано 943 случая новой коронавирусной инфекции. 62 из них завозные из-за границы, 101 случай завезен из субъектов России и выявлен по контакту с ними, - сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов. - 672 выявлены при обращении за медпомощью и по контакту с лицами с подтвержденными результатами, 108 – при лабораторном скрининге здоровых лиц.

Всего за 17 июля крымские специалисты обследовали на короновирус 2339 человек. Вылечиться от опасной хвори за время пандемии смогли 721 взрослых и детей.

Поэтому, хоть на полуострове и стартовал курортный сезон, но нужно соблюдать санитарные правила, в том числе и масочный режим.

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ИСТОЧНИК KP.RU