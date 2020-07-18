В Крыму на горе Аю-Даг заблудились туристы

18 Июль 2020 2020-07-18T13:38:05+03:00

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Крымским спасателям поступил сигнал «SOS»: на Медведь-горе два туриста, сбившись с тропы, попали на скальный участок и не могли идти дальше.

- К месту предполагаемого нахождения пострадавших оперативно выехала дежурная смена Алуштинского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» в составе 3 специалистов и 1 единицы техники, - сообщили в пресс-службе МЧС РК.

После того, как спасатели нашли незадачливых путешественников, используя альпинистское снаряжение, они сняли пострадавших со скальных обрывов и отвели в безопасное место.

Помощь медиков спасенным не понадобилась. С началом туристического сезона люди чаще стали попадать в угрожающие жизни ситуации - работы у крымских спасателей заметно добавилось.

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ИСТОЧНИК KP.RU