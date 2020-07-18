Евпаторию с Псковом и Великим Новгородом свяжут беспересадочные поезда

18 Июль 2020 2020-07-18T14:49:03+03:00

В Евпаторию можно приехать на поезде с материковой части РФ, Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Первые вагоны из Пскова в Крым отправятся 2 августа, из Евпатории пойдут 29 июля

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Официальный железнодорожный перевозчик Крыма компания «Гранд Сервис Экспресс» открывает новый беспересадочный железнодорожный маршрут «Псков – Евпатория», который проходит и через Великий Новгород.

Как сообщили в пресс-службе компании первые вагоны из Пскова на Крымский полуостров отправятся в путь 2 августа, из Евпатории - 29 июля. Крымские вагоны в Пскове будут встречать 31 июля в 19.00.

- Из Пскова вагоны следуют поездом №489/490 до станции Чудово, далее включаются в состав поезда №179/180 Санкт-Петербург – Евпатория, - отметили представители перевозчика.

В августе беспересадочный маршрут будет «работать» два раза в неделю, планируются рейсы 1 и 3 сентября.

На сегодняшний день поезда «Таврия» уже связывают Симферополь с Москвой, Кисловодском, Вологдой, Екатеринбургом, а Севастополь с Москвой и Санкт-Петербургом. На вокзал Евпатории прибывают поезда из Москвы и Питера.

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ИСТОЧНИК KP.RU