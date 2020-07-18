В Крыму хозяйничает яркий июль: 7 самых красивых фото парка в Партените

18 Июль 2020 2020-07-18T17:45:32+03:00

На полуострове великолепные виды и пейзажи [фото]

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Крымский полуостров радует и удивляет даже на расстоянии.

Удивительно красивые места. Фото: Алекс Кедми

- Партенит, в парке санатория «Айвазовское», - так назвал свой фотосет Алекс Кедми, фотограф из Гурзуфа.

Здесь даже ступеньки и те, как произведение искусства. Фото: Алекс Кедми

Молодой человек запечатлел знаменитый парк без людей, просто пейзажные зарисовки: здания, скульптуры и растения.

Великий поэт вдохновляется на новые шедевры. Фото: Алекс Кедми

Все изысканно, гармонично и эффектно!

Богиня прекрасно сложена и хороша собой. Фото: Алекс Кедми

Фоторепортаж насквозь пропитан той особой энергетикой, которой обладает Южный берег Крыма, привлекающий толпы туристов.

Водопады в жаркий день - это подарок судьбы. Фото: Алекс Кедми

Рай на земле!

Амуры ждут удобного случая, чтобы проявить свои таланты. Фото: Алекс Кедми

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ИСТОЧНИК KP.RU