В Крыму хозяйничает яркий июль: 7 самых красивых фото парка в Партените
Крымский полуостров радует и удивляет даже на расстоянии.
Удивительно красивые места. Фото: Алекс Кедми
- Партенит, в парке санатория «Айвазовское», - так назвал свой фотосет Алекс Кедми, фотограф из Гурзуфа.
Здесь даже ступеньки и те, как произведение искусства. Фото: Алекс Кедми
Молодой человек запечатлел знаменитый парк без людей, просто пейзажные зарисовки: здания, скульптуры и растения.
Великий поэт вдохновляется на новые шедевры. Фото: Алекс Кедми
Все изысканно, гармонично и эффектно!
Богиня прекрасно сложена и хороша собой. Фото: Алекс Кедми
Фоторепортаж насквозь пропитан той особой энергетикой, которой обладает Южный берег Крыма, привлекающий толпы туристов.
Водопады в жаркий день - это подарок судьбы. Фото: Алекс Кедми
Рай на земле!
Амуры ждут удобного случая, чтобы проявить свои таланты. Фото: Алекс Кедми
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU