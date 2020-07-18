2020-07-18T17:45:32+03:00
Общество

В Крыму хозяйничает яркий июль: 7 самых красивых фото парка в Партените

На полуострове великолепные виды и пейзажи [фото]
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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Парк украшен изящными скульптурами. Фото: Алекс КедмиПарк украшен изящными скульптурами. Фото: Алекс Кедми
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Крымский полуостров радует и удивляет даже на расстоянии.

Удивительно красивые места. Фото: Алекс Кедми

Удивительно красивые места. Фото: Алекс Кедми

- Партенит, в парке санатория «Айвазовское», - так назвал свой фотосет Алекс Кедми, фотограф из Гурзуфа.

Здесь даже ступеньки и те, как произведение искусства. Фото: Алекс Кедми

Здесь даже ступеньки и те, как произведение искусства. Фото: Алекс Кедми

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ИСТОЧНИК KP.RU

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