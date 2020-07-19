Погода в Крыму на 19 июля: сухо и тепло до +32

19 Июль 2020 2020-07-19T06:33:11+03:00

Вода в Черном море прогрелась до 24°

На полуострове объявлено штормовое предупреждение

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19 июля на Крымском полуострове в силе чрезвычайная пожарная опасность и штормовое предупреждение

Температура морской воды в Феодосии 22°, Алуште 23°, Ялте 24°, в Севастополе 22-24°, Евпатории 19° и Черноморском 23°.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 30…32°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер днем северо-западный до 10 м/с. Температура воздуха днем 27…29°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 29…31°.

В Керчи небольшая облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный до 12 м/с. Температура воздуха до 30°.

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ИСТОЧНИК KP.RU