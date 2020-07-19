Хроники коронавируса: В Крыму заболели еще 26 человек
В Крыму за минувшие сутки коронавирусом заболели еще 26 человек.
- Один (случай заражения. - ред.) завозной из-за рубежа, 13 – выявлены при обращении за медицинской помощью - в том числе, 3 из них – прибывшие из других субъектов РФ, 8 случаев выявлены среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 4 – при скрининге здоровых лиц, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
Всего в Крыму коронавирусом заболели 969 человек. Из них 63 случая заражения - завозные из-за границы, 104 завезены из субъектов РФ, 690 человек контактировали с ранее зараженными, а 112 случаев зарегистрировали при скрининге здоровых людей без симптомов.
За все время выздоровели 721 человек.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU