За неделю в Крыму утонули 6 человек
Спасатели потушили 149 пожаров
В горно-лесной зоне было организовано 8 поисково-спасательных операций.
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За неделю в Крыму утонули 6 человек.
- За отчетный период зафиксировано 9 происшествий на воде, спасено 6 человек, к сожалению, 6 погибло, - рассказал глава Министерства чрезвычайных ситуаций Сергей Шахов.
Также за неделю спасатели ликвидировали 149 пожаров, из которых 102 - это возгорания сухой травы и мусора.
В горно-лесной зоне было организовано 8 поисково-спасательных операций: МЧСники спасли 15 человек, 1 погиб.
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ИСТОЧНИК KP.RU