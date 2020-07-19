19 Июль 2020 2020-07-19T12:46:42+03:00

В горно-лесной зоне было организовано 8 поисково-спасательных операций.

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За неделю в Крыму утонули 6 человек.

- За отчетный период зафиксировано 9 происшествий на воде, спасено 6 человек, к сожалению, 6 погибло, - рассказал глава Министерства чрезвычайных ситуаций Сергей Шахов.

Также за неделю спасатели ликвидировали 149 пожаров, из которых 102 - это возгорания сухой травы и мусора.

В горно-лесной зоне было организовано 8 поисково-спасательных операций: МЧСники спасли 15 человек, 1 погиб.

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ИСТОЧНИК KP.RU