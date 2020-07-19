2020-07-19T14:47:51+03:00
Общество

Тысячи жителей Симферополя остались без воды из-за аварии

Водоснабжение обещают восстановить к 17.00
Степан ОСТИНОВ
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Кроме того, проблемы с водой и у жителей сел Айкавана Ана-Юрт и Акрополис.Кроме того, проблемы с водой и у жителей сел Айкавана Ана-Юрт и Акрополис.Фото: Архив "КП"
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Из-за ремонтных работ на сетях без воды остались сразу несколько микрорайонов Симферополя.

Так, водоснабжение ограничили в микрорайонах Петровская Балка, Белое, Солнечная долина, Старый город, Каменка, Хошкельды, Сергеевка, Луговое, микрорайонов улиц Мате Залки, 51 Армии, Куйбышева, Лермонтова, пр. Победы, Кечкеметская, Бела Куна, Киевская (от гост. Москва до пл. Куйбышева).

Кроме того, проблемы с водой и у жителей сел Айкавана Ана-Юрт и Акрополис.

Закончить ремонтные работы и дать воду обещают к 17.00.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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