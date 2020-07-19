Тысячи жителей Симферополя остались без воды из-за аварии

19 Июль 2020 2020-07-19T14:47:51+03:00

Кроме того, проблемы с водой и у жителей сел Айкавана Ана-Юрт и Акрополис. Фото: Архив "КП"

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Из-за ремонтных работ на сетях без воды остались сразу несколько микрорайонов Симферополя.

Так, водоснабжение ограничили в микрорайонах Петровская Балка, Белое, Солнечная долина, Старый город, Каменка, Хошкельды, Сергеевка, Луговое, микрорайонов улиц Мате Залки, 51 Армии, Куйбышева, Лермонтова, пр. Победы, Кечкеметская, Бела Куна, Киевская (от гост. Москва до пл. Куйбышева).

Кроме того, проблемы с водой и у жителей сел Айкавана Ана-Юрт и Акрополис.

Закончить ремонтные работы и дать воду обещают к 17.00.

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ИСТОЧНИК KP.RU